Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers
Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers lundi 6 juillet 2026.
Eymoutiers
Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat
Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-15 10:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31
Importants sont les faubourgs de la cité Pelaude qui ont contribué à sa prospérité la Vienne, une rivière au service de l’artisanat. Tanneurs, forgerons, commerçants… nombreuses sont les professions qui ont fait sa renommée. .
Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58 contact@millevoies-millevaches.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat
L’événement Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière
À voir aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne)
- Café rivière chemin du Pré Lanaud Eymoutiers 3 juillet 2026
- Concert Baroque-trad Bocane par le duo Garenne Route de Nedde Eymoutiers 5 juillet 2026
- Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers 9 juillet 2026
- Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers 9 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Eymoutiers 14 juillet 2026