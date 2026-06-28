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Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers

Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers

Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Place du chapitre
Adresse
La Collégiale
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
3 3

Eymoutiers

Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-15 10:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31

Importants sont les faubourgs de la cité Pelaude qui ont contribué à sa prospérité la Vienne, une rivière au service de l’artisanat. Tanneurs, forgerons, commerçants… nombreuses sont les professions qui ont fait sa renommée.   .

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58  contact@millevoies-millevaches.com

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English : Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat

L’événement Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière

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