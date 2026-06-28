Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Place du chapitre Eymoutiers lundi 6 juillet 2026.

Eymoutiers

Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-15 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31

Importants sont les faubourgs de la cité Pelaude qui ont contribué à sa prospérité la Vienne, une rivière au service de l’artisanat. Tanneurs, forgerons, commerçants… nombreuses sont les professions qui ont fait sa renommée. .

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58 contact@millevoies-millevaches.com

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English : Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat

L’événement Visite guidée d’Eymoutiers La Vienne et l’artisanat Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière