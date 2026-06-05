Café rivière chemin du Pré Lanaud Eymoutiers

Eymoutiers

Café rivière

chemin du Pré Lanaud Parc du Pré Lanaud Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Café-rivière à Eymoutiers un échange en bord de Vienne pour en apprendre plus sur votre rivière… et réfléchir à son devenir. Au printemps dernier, l’artiste Cécile Pitois et le journaliste Nicolas Beublet ont marché 400 kilomètres le long de la Vienne. Un an plus tard, Nicolas Beublet anime une discussion conviviale en bord de Vienne pour

restituer ses découvertes aux habitants d’Eymoutiers et des alentours, puis poursuivre les échanges avec eux.

Cette rencontre s’inscrit dans un cycle partant de l’Indre-et-Loire le 25 juin, et qui se terminera à Limoges le 5 juillet. Chaque café-rivière permettra d’aborder une problématique qui résonne localement par la voix d’un·e invité·e, puis de partager ensemble ce que sont nos relations avec la Vienne. Venez nous rejoindre, écouter, partager, échanger, raconter la Vienne. .

chemin du Pré Lanaud Parc du Pré Lanaud Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 54 00

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English : Café rivière

L’événement Café rivière Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Portes de Vassivière