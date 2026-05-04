Le Buisson-de-Cadouin

Concours de pêche

Etang de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Concours de pêche au coup. Rendez-vous à l’étand Chabrol à Cadouin. Inscription sur place adulte 10e, enfant moins de 12 ans 5€. Tirage au sort à partir de 7h30. 8h15 amorçage. 11h30 apéritif. Récompenses. Le concours est organisé par l’association le bambous Buissonnais. .

Etang de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 96 18

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides