Concours de pêche Montpon-Ménestérol
Concours de pêche Montpon-Ménestérol jeudi 16 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Concours de pêche
Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-16
Concours de pêche AAPPMA à Ménestérol et restauration
3 M en Fêtes 06 14 28 24 37 .
Ménestérol Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 24 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Montpon-Ménestérol (Dordogne)
- Marché hebdomadaire Montpon-Ménestérol 27 mai 2026
- Soirée orientale rue Henri Laborde Montpon-Ménestérol 29 mai 2026
- Exposition de l’association Ombres et Couleurs Montpon-Ménestérol 2 juin 2026
- Marché hebdomadaire Montpon-Ménestérol 3 juin 2026
- Fête de la pêche Montpon-Ménestérol 7 juin 2026