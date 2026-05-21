Montpon-Ménestérol

Concours de pêche

Ménestérol Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-16

Concours de pêche AAPPMA à Ménestérol et restauration

3 M en Fêtes 06 14 28 24 37 .

Ménestérol Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 24 37

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord