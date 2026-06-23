Féria du SAM Base de Loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol samedi 4 juillet 2026.

Montpon-Ménestérol

Féria du SAM

Base de Loisirs de Chandos Avenue André Malraux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Féria du SAM Rugby -A partir de 19h à la Base de Loisirs de Chandos. Animation Bandas et DJ. Repas Verre de sangria, jambon melon, poulet basquaise, salade fromage, tarte fruits 22 €/adulte, 10 e/enf de 12 ans sur réservation, apporter ses couverts.

Sport Athlétique Montponnais 06 70 22 65 53 .

Base de Loisirs de Chandos Avenue André Malraux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 22 65 53

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English : Féria du SAM

L’événement Féria du SAM Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord