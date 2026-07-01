AGENDA · Montpon-Ménestérol
Concours de pêche Montpon-Ménestérol
dimanche 26 juillet 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Concours de pêche
Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concours de pêche AAPPMA à Ménestérol et restauration de 3 M en Fêtes
AAPPMA 06 08 89 54 97 .
Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 54 97
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-07-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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