Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Concours de pêche

Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de pêche AAPPMA à Montpon et restauration de 3 M en Fêtes

AAPPMA 06 08 89 54 97 .

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 54 97

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-28 par Vallée de l’Isle en Périgord