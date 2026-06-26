CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS Ceilhes-et-Rocozels

Ceilhes-et-Rocozels

CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concours de pêche à Ceilhes et Rocozels.

Vous avez envie de tester la pêche, ou de venir passer un super moment en famille, de profiter du spectacle sur l’eau DILO (réservez votre casque 04 67 95 70 91), ou de sport sur l’eau et autres animations toute la journée dans le cadre de la Fête de l’Eau et de la Nature

Venez nous rejoindre ce jeudi 30 juillet 22026 à Ceilhes !

RDV POUR LE CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS 2026

LE JEUDI 30 JUILLET

A CEILHES ET ROCOZELS

GRATUIT

Matériel fourni (limité au nombre de cannes disponible)

Tu peux prendre ton matériel, seulement des lignes simples sans moulinet

Buvette sur place

Nombreux lots à gagner (20 + chaque enfant repart avec une surprise)

14h à 14h45 Inscriptions à la chaussée. Gratuit. Matériel fourni.

Vous pouvez apporter votre canne ligne simple, sans moulinet.

15h Concours pour les 6 à 11 ans (inclus) / 45min

16h Clôture des inscriptions pour les 12 16ans

16h30 Remise des Prix “Petits“

16h45 Concours pour les 12 à 16 ans / 45min

18h00 Remise des prix “Grands“

Nombreux lots à gagner

Toute la journée vous pouvez aussi

Sur et autour du plan d’eau le Bouloc

* pique niquer le midi sur les tables et barbecues

* bronzer, vous baigner et profiter du sautoir côté plage

* prendre vos boules en acier et profiter d’une pétanque entre amis

* faire un foot au city ou jouer au 2 roues sur le pump track

* boire un coup à la buvette, au camping, à l’épicerie ou au bar du lac

Au village

* flâner dans les jolies ruelles du village, un plan est disponible à l’office de tourisme ou sur le lieu de l’inscription, vous guidant via des panneaux historiques

Autour du village

* randonner le col vert 9km 3h niveau moyen ou le canari 6.5km 2h. niveau moyen. Trouvez les fiches ici urlr.me/nubqmx

* randonner sur le GRP EDLAS (en aller retour)

En soirée profitez du spectacle de le Fête de l’eau de la nature DILO

(150 casques uniquement donc réservez votre place au 04 67 95 70 91) .

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS

Fishing Contest in Ceilhes and Rocozels.

Want to try your hand at fishing, or come spend a great time with your family, enjoy the DILO water show (reserve your helmet at 04 67 95 70 91), or enjoy water sports and other activities all day long as part of the Water and Nature Festival?

Come join us this Thursday, July 30, 22026, in Ceilhes!

L’événement CONCOURS DE PÊCHE POUR ENFANTS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB