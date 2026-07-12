REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE Ceilhes-et-Rocozels

Informations pratiques

Ceilhes-et-Rocozels

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels

RDV au plan d’eau Le Bouloc

FETE DE L’EAU ET DE LA NATURE

Évènements gratuits et en extérieur

Du 28 au 30 juillet 2026

Trois jours de spectacles vivants, de concerts, de manifestations vous attendent tous, petits et grands, au bord de l’eau. D’autres animations seront organisées en journée, restauration, buvette… Consultez le programme complet sur www.GrandOrb.fr

Jeudi 30 Juillet à Ceilhes et Rocozels

RDV au plan d’eau Le Bouloc

9h 17h Concours des peintres dans la rue

14h 18h Concours de pêche enfants

15h 20h Activités d’eau sur le plan d’eau le Bouloc

17h30 Balade patrimoine/ géologie (sur inscription 04 67 95 70 91)

17h 19h30 Balades en calèches dans les ruelles de Ceilhes

18h30 Remise des prix « Peintres dans la rue »

20h 30 Spectacle DILO

Quelque part en Guyanne, sur une petite barge d’orpaillage, deux hommes.

Ils se connaissent peu et de leurs échanges émerge un texte poétique, appuyé par une composition musicale électro-jazz gorgée de sons aquatiques.

Assis sur la berge et munis de casques audio, le public se laisse embarquer au coeur de la forêt tropicale.

Il entre progressivement dans le délire halluciné de deux hommes qui attendent, isolés dans une immensité d’eau, dévoilant des bribes de leur vécu dans ce bout d’Amazonie.

150 casques maxi Réservation conseillée au 04 67 95 70 91

21h45 Concert Nico B and the Rising Band .

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

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English :

WATER AND NATURE FESTIVAL

July 28–30, 2026

Three days of live performances, concerts, and events await everyone—young and old—by the water. Other activities will be organized during the day, including food and drink stands. Check out the full program at www.GrandOrb.fr

Thursday, July 30 in Ceilhes and Rocozels

Meet at Le Bouloc lake

L’événement REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES PEINTRES DANS LA RUE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-07-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB