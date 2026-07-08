Concours de pêche Ecluse de Brignac Royères

Informations pratiques

Royères

Concours de pêche

Ecluse de Brignac Brignac Royères Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Les passionnés de pêche ont rendez-vous le samedi 5 septembre 2026 à Royères, au pont de Brignac, pour un concours de pêche organisé par l’AAPPMA de Saint-Léonard de Noblat.

Dans un cadre naturel propice à la détente, les participants s’affronteront de 14 h 30 à 16 h 30. Les inscriptions se feront sur place à partir de 13 h (10 € par adulte, demi-tarif pour les moins de 12 ans).

De nombreux lots récompenseront les pêcheurs, avec un jambon sec pour le vainqueur, des lots de valeur jusqu’au 20ᵉ, ainsi qu’un lot offert à chaque participant.

Que vous soyez pêcheur confirmé ou amateur, venez partager un après-midi convivial au bord de l’eau ! .

Ecluse de Brignac Brignac Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 47 60 97

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Royères a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Noblat