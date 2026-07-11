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AGENDA · Royères

Vide grenier Royères

dimanche 13 septembre 2026 · Royères

Vide grenier Royères

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue Pierre Mérigou
Ville
87400 Royères
Département
Haute-Vienne
Tarif

Royères

Vide grenier

Rue Pierre Mérigou Royères Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide greniers organisé par l’école L’Orée du Bois depuis plus de 20 ans au profit de l’école en partenariat avec les parents d’élèves. Buvette et restauration sur place.   .

Rue Pierre Mérigou Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 81 84  sylviegranet@orange.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Royères a été mis à jour le 2026-07-11 par OT de Noblat

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