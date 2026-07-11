AGENDA · Royères
Vide grenier Royères
dimanche 13 septembre 2026 · Royères
Informations pratiques
Royères
Vide grenier
Rue Pierre Mérigou Royères Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide greniers organisé par l’école L’Orée du Bois depuis plus de 20 ans au profit de l’école en partenariat avec les parents d’élèves. Buvette et restauration sur place. .
Rue Pierre Mérigou Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 81 84 sylviegranet@orange.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Royères a été mis à jour le 2026-07-11 par OT de Noblat
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