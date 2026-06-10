Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac
Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac samedi 25 juillet 2026.
Saint-Bonnet-de-Bellac
Concours de pêche
Le Pont Saint-Martin Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concours de pêche ouvert à tous, inscription sur place de 13h30 à 14h.
Repas Champêtre en soirée sur réservation. .
Le Pont Saint-Martin Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 61 68 60 alain.normand38@orange.fr
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin
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