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Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac

Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac

Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Le Pont Saint-Martin

Ville : 87300 Saint-Bonnet-de-Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Bonnet-de-Bellac

Concours de pêche

Le Pont Saint-Martin Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:30:00
fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Concours de pêche ouvert à tous, inscription sur place de 13h30 à 14h.
Repas Champêtre en soirée sur réservation.   .

Le Pont Saint-Martin Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 61 68 60  alain.normand38@orange.fr

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres de Limousin

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