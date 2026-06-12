Fête de la Batteuse Stade Saint-Bonnet-de-Bellac dimanche 23 août 2026.

Saint-Bonnet-de-Bellac

Fête de la Batteuse

Stade Le Martinet Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Fête de la batteuse, vide grenier, exposition de vieilles voitures, spectacle équestre, spectacle lumineux, feu d’artifice, restauration sur place, mijot, repas en soirée. .

Stade Le Martinet Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 00 20 44 claudeportolan@msn.com

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English : Fête de la Batteuse

L’événement Fête de la Batteuse Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin