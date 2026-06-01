Saint-Genest-sur-Roselle

Concours de pêche

Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Gaule Genestoise est fière d’organiser son concours annuel de pêche, ouvert à tous ! Que vous soyez un pêcheur aguerri ou que vous souhaitiez initier vos enfants aux joies de la pêche, rejoignez-nous pour une journée conviviale et pleine de prises.

8h00 Début des inscriptions 9h00 Début du concours Appâts autorisés.

Chaque participant repartira avec un lot !

Restauration sur place une buvette et un service de casse-croûte seront à votre disposition pour vous restaurer tout au long de la journée. .

Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine denisrhodde@orange.fr

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Saint-Genest-sur-Roselle a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne