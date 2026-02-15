CONCOURS DE PÊCHE Saint-Gervais-sur-Mare
CONCOURS DE PÊCHE Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
CONCOURS DE PÊCHE
Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concours de pêche pour les enfants
Dimanche 12 juillet inscription à 14h, concours de pêche 15h
Notre Dame de Lorette (sur le parcours de pêche enfant sur la Mare) St Gervais sur Mare
Tarif(s): gratuit
Contact 06 87 07 54 42
Une courte description (facultatif mais recommandée): Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de
Concours de pêche pour les enfants
Dimanche 12 juillet inscription à 14h, concours de pêche 15h
Notre Dame de Lorette (sur le parcours de pêche enfant sur la Mare) St Gervais sur Mare
Tarif(s): gratuit
Contact 06 87 07 54 42
Une courte description (facultatif mais recommandée): Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place .
Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 87 07 54 42
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English :
Children’s Fishing Contest
Sunday, July 12—registration at 2:00 p.m., fishing contest at 3:00 p.m.
Notre Dame de Lorette (on the children’s fishing trail at La Mare) — St. Gervais-sur-Mare
Price(s): Free
Contact: 06 87 07 54 42
A short description (optional but recommended): Flea market in the magnificent avenue of Notre-Dame de Lorette, in the shade of the plane trees, along the Mare where the contest
L’événement CONCOURS DE PÊCHE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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