Saint-Gervais-sur-Mare

CONCOURS DE PÊCHE

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concours de pêche pour les enfants

Dimanche 12 juillet inscription à 14h, concours de pêche 15h

Notre Dame de Lorette (sur le parcours de pêche enfant sur la Mare) St Gervais sur Mare

Tarif(s): gratuit

Contact 06 87 07 54 42

Une courte description (facultatif mais recommandée): Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de

Concours de pêche pour les enfants

Dimanche 12 juillet inscription à 14h, concours de pêche 15h

Notre Dame de Lorette (sur le parcours de pêche enfant sur la Mare) St Gervais sur Mare

Tarif(s): gratuit

Contact 06 87 07 54 42

Une courte description (facultatif mais recommandée): Brocante dans la magnifique allée de ND de Lorette, à l’ombre des platanes, le long de la Mare où le concours de pêche aura lieu l’après-midi. Restauration et buvette sur place .

Allée Notre Dame Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 6 87 07 54 42

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English :

Children’s Fishing Contest

Sunday, July 12—registration at 2:00 p.m., fishing contest at 3:00 p.m.

Notre Dame de Lorette (on the children’s fishing trail at La Mare) — St. Gervais-sur-Mare

Price(s): Free

Contact: 06 87 07 54 42

A short description (optional but recommended): Flea market in the magnificent avenue of Notre-Dame de Lorette, in the shade of the plane trees, along the Mare where the contest

L’événement CONCOURS DE PÊCHE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB