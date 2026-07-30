Concours de pêche rue Paul Langevin Uzerche
dimanche 2 août 2026 · rue Paul Langevin · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Concours de pêche
rue Paul Langevin Garenne de Puy Grolier Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 11:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Le concours se tient dans la garenne de Puy Grolier sur les berges de la Vézère. En deux manches sans changer de place.
Lot pour tous les participants.
Grillades et buvette.
Inscriptions à partir de 7h. .
rue Paul Langevin Garenne de Puy Grolier Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 81 61 36
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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