Concours de peinture : les toiles de Mazères, Hôtel Ardouin, Mazères

Informations pratiques

Concours de peinture : les toiles de Mazères Dimanche 20 septembre, 09h30 Hôtel Ardouin Ariège

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 peintres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Participez à un concours de peinture en plein air au cœur de la bastide médiévale, ouvert aux débutants comme aux peintres confirmés, ainsi qu’aux mineurs.

L’objectif de ce concours est de mettre en valeur le patrimoine de la commune à travers le regard et la créativité des participants, dans une ambiance simple et conviviale.

Inscription gratuite. Règlement intérieur disponible sur demande.

Hôtel Ardouin Rue Castellane, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie 0561694204 [{« type »: « phone », « value »: « 07 87 86 49 48 »}] Hôtel Pastelier du XVIe siècle, restauré et agrémenté de son jardin.

Concours de peinture en plein , dans la Bastide Médievale , ouvert aux débutants et aux peintres confirmés ainsi qu’aux mineurs . Inscription gratuite . L’objet de ce concours est des valoriser le de…

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