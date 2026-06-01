Concours de peinture Prix Christine Maurin Stade d’Aiguilhe Aiguilhe

Aiguilhe

Concours de peinture Prix Christine Maurin

Stade d’Aiguilhe Rives de la Borne Aiguilhe Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 08:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’Association Aiguilhe Animation organise, dans le cadre des manifestations du Printemps de la Borne un concours de peinture et de dessin en plein air en hommage à Christine Maurin.

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Stade d’Aiguilhe Rives de la Borne Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

As part of the Printemps de la Borne events, the Aiguilhe Animation association is organizing an open-air painting and drawing competition in tribute to Christine Maurin.

L’événement Concours de peinture Prix Christine Maurin Aiguilhe a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay