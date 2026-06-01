Concours de peinture Prix Christine Maurin Stade d’Aiguilhe Aiguilhe
Concours de peinture Prix Christine Maurin Stade d’Aiguilhe Aiguilhe samedi 20 juin 2026.
Aiguilhe
Concours de peinture Prix Christine Maurin
Stade d’Aiguilhe Rives de la Borne Aiguilhe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’Association Aiguilhe Animation organise, dans le cadre des manifestations du Printemps de la Borne un concours de peinture et de dessin en plein air en hommage à Christine Maurin.
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Stade d’Aiguilhe Rives de la Borne Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As part of the Printemps de la Borne events, the Aiguilhe Animation association is organizing an open-air painting and drawing competition in tribute to Christine Maurin.
L’événement Concours de peinture Prix Christine Maurin Aiguilhe a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay