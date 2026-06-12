Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan

Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan

Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 32, Rue du Vieux Marché

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 3 3 6 Tarif de base plein tarif

Mimizan

Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous

32, Rue du Vieux Marché Mimizan Landes

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Concours doublettes ouvert à tous 4 parties pour tous Finales aux vainqueurs des 4 Parties au point et au tir.   .

32, Rue du Vieux Marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 39 13 33  ubmimizan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous

L’événement Concours de pétanque 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mimizan

À voir aussi à Mimizan (Landes)