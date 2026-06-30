CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE Lamalou-les-Bains
mardi 30 juin 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE
Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Concours de pétanque à la mêlée avec le club de pétanque
RDV tous les mardis au terrain de pétanque (boulevard de mourcairol) à Lamalou les Bains
Prix et info au 07 81 11 50 68
.
Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 81 11 50 68
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English : CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE
Pétanque Tournament at the Beach with The Pétanque Club
Meet every Tuesday at the pétanque court (Boulevard de Mourcairol) in Lamalou-les-Bains
Prizes and info: 07 81 11 50 68
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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