Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE

Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Concours de pétanque à la mêlée avec le club de pétanque

RDV tous les mardis au terrain de pétanque (boulevard de mourcairol) à Lamalou les Bains

Prix et info au 07 81 11 50 68

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Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 81 11 50 68

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE

Pétanque Tournament at the Beach with The Pétanque Club

Meet every Tuesday at the pétanque court (Boulevard de Mourcairol) in Lamalou-les-Bains

Prizes and info: 07 81 11 50 68

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE À LA MÊLÉE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB