Informations pratiques

Louin

Concours de pétanque à Louin

Louin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le concours de pétanque est organisé par l’association Louin Animations. Faites équipe, visez juste et profitez d’un moment de détente et de partage autour du cochonnet. Inscription à l’entrée. Tarif 10 € la doublette sur terrain libre. Le concours commence à 13 h 30, au stade de Louin. Concours ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. .

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 18 01 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque à Louin

L’événement Concours de pétanque à Louin Louin a été mis à jour le 2026-07-30 par CC Airvaudais Val du Thouet