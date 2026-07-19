Concours de pétanque à Orniac Orniac
samedi 8 août 2026 · Orniac
Informations pratiques
Orniac
Concours de pétanque à Orniac
Place de l’église Orniac Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L'association Orniac en Fête vous propose un concours de pétanque au cœur du village, suivi d'un repas en soirée.
L'association Orniac en Fête vous propose un concours de pétanque au cœur du village, suivi d'un repas en soirée.
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Place de l’église Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 63 01 16 64 orniacenfete@gmail.com
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English :
The Orniac en F%EAte association is hosting a pétanque tournament in the heart of the village, followed by a dinner in the evening.
L’événement Concours de pétanque à Orniac Orniac a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Labastide-Murat
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