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AGENDA · Orniac

Concours de pétanque à Orniac Orniac

samedi 8 août 2026 · Orniac

Concours de pétanque à Orniac Orniac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
46330 Orniac
Département
Lot
Tarif
18 18 Tarif adulte

Orniac

Concours de pétanque à Orniac

Place de l’église Orniac Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

L'association Orniac en Fête vous propose un concours de pétanque au cœur du village, suivi d'un repas en soirée.

L'association Orniac en Fête vous propose un concours de pétanque au cœur du village, suivi d'un repas en soirée.

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Place de l’église Orniac 46330 Lot Occitanie +33 6 63 01 16 64  orniacenfete@gmail.com

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English :

The Orniac en F%EAte association is hosting a pétanque tournament in the heart of the village, followed by a dinner in the evening.

L’événement Concours de pétanque à Orniac Orniac a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Labastide-Murat

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