Concours de pétanque Boulodrome Aignan
samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome · Aignan
Informations pratiques
Aignan
Concours de pétanque
Boulodrome AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concours de pétanque en doublette amateur.
De nombreux lots à gagner.
Buvette sur place.
L’Union Sportive Aignanaise invite l’ensemble des joueurs locaux et des environs à venir nombreux participer à cet événement placé sous le signe du sport, de la convivialité et de la tradition.
.
Boulodrome AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 20 28 usaignanaise32@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amateur doubles pétanque tournament.
Many prizes to be won.
Refreshments available on site.
The Union Sportive Aignanaise invites all local players and those from the surrounding area to come out in large numbers and participate in this event, which celebrates sports, camaraderie, and tradition.
L’événement Concours de pétanque Aignan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Aignan (Gers)
- Marché gourmand nocturne Aignan 22 juillet 2026