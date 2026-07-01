Informations pratiques

Aignan

Concours de pétanque

Boulodrome AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concours de pétanque en doublette amateur.

De nombreux lots à gagner.

Buvette sur place.

L’Union Sportive Aignanaise invite l’ensemble des joueurs locaux et des environs à venir nombreux participer à cet événement placé sous le signe du sport, de la convivialité et de la tradition.

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Boulodrome AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 20 28 usaignanaise32@gmail.com

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English :

Amateur doubles pétanque tournament.

Many prizes to be won.

Refreshments available on site.

The Union Sportive Aignanaise invites all local players and those from the surrounding area to come out in large numbers and participate in this event, which celebrates sports, camaraderie, and tradition.

L’événement Concours de pétanque Aignan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65