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Concours de pétanque Stade de foot Albon

Concours de pétanque Stade de foot Albon jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Stade de foot

Adresse : Saint Martin des rosiers

Ville : 26140 Albon

Département : Drôme

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Albon

Concours de pétanque

Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Le club de pétanque Tour d’Albon organise un concours tête à tête à 9h + doublette à 14h.
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Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 12 71  secretariat@mairie-albon.fr

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English :

The Tour d’Albon petanque club organizes a competition: head to head at 9 am + double at 2 pm.

L’événement Concours de pétanque Albon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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