Concours de pétanque Stade de foot Albon
Concours de pétanque Stade de foot Albon jeudi 14 mai 2026.
Albon
Concours de pétanque
Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le club de pétanque Tour d’Albon organise un concours tête à tête à 9h + doublette à 14h.
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Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 12 71 secretariat@mairie-albon.fr
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English :
The Tour d’Albon petanque club organizes a competition: head to head at 9 am + double at 2 pm.
L’événement Concours de pétanque Albon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche