Concours de pétanque Stade de foot Albon

Albon

Concours de pétanque

Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le club de pétanque Tour d’Albon organise un concours tête à tête à 9h + doublette à 14h.

.

Stade de foot Saint Martin des rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 12 71 secretariat@mairie-albon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour d’Albon petanque club organizes a competition: head to head at 9 am + double at 2 pm.

L’événement Concours de pétanque Albon a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche