Engins Passion Route de Vermenas, Axe 7 ouest Albon

Engins Passion

Route de Vermenas, Axe 7 ouest Carrière Delmonico Dorel Albon Drôme

Tarif : – – EUR

jusqu’à 12 ans

Date :

Samedi 2026-05-30 09:00:00

2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Engins Passion est une association qui regroupe des collectionneurs de machines de travaux publics. Les machines de collection exposées fonctionneront dans une carrière le jour de la manifestation.

+33 4 74 87 08 16 etpfa.enginspassion@orange.fr

English :

Engins Passion is an association of public works machinery collectors. The vintage machines on display will be working in a quarry on the day of the event.

