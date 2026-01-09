Engins Passion Route de Vermenas, Axe 7 ouest Albon
Engins Passion Route de Vermenas, Axe 7 ouest Albon samedi 30 mai 2026.
Engins Passion
Route de Vermenas, Axe 7 ouest Carrière Delmonico Dorel Albon Drôme
Tarif : – – EUR
jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Engins Passion est une association qui regroupe des collectionneurs de machines de travaux publics. Les machines de collection exposées fonctionneront dans une carrière le jour de la manifestation.
.
Route de Vermenas, Axe 7 ouest Carrière Delmonico Dorel Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 87 08 16 etpfa.enginspassion@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Engins Passion is an association of public works machinery collectors. The vintage machines on display will be working in a quarry on the day of the event.
L’événement Engins Passion Albon a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche