Fête de la musique Albon
Fête de la musique Albon samedi 20 juin 2026.
Albon
Fête de la musique
St Martin des Rosiers Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique débarque officiellement à Albon organisé par Comite des Fêtes d’Albon.
Du rock qui décoiffe à la chanson française qui rassemble, venez vibrer au rythme des talents locaux dans une ambiance festive et décontractée.
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St Martin des Rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 24 71 comitealbon26140@yahoo.com
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English :
The Fête de la Musique officially arrives in Albon, organized by the Comite des Fêtes d’Albon.
From hair-raising rock to rallying French chanson, come and vibrate to the rhythm of local talent in a relaxed, festive atmosphere.
L’événement Fête de la musique Albon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche