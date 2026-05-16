Albon

Fête de la musique

St Martin des Rosiers Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique débarque officiellement à Albon organisé par Comite des Fêtes d’Albon.

Du rock qui décoiffe à la chanson française qui rassemble, venez vibrer au rythme des talents locaux dans une ambiance festive et décontractée.

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St Martin des Rosiers Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 97 24 71 comitealbon26140@yahoo.com

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English :

The Fête de la Musique officially arrives in Albon, organized by the Comite des Fêtes d’Albon.

From hair-raising rock to rallying French chanson, come and vibrate to the rhythm of local talent in a relaxed, festive atmosphere.

L’événement Fête de la musique Albon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche