Informations pratiques

Ambillou

Concours de pétanque

Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Concours de pétanque familial ouvert à tous, petits et grands. Nombreux lots à gagner. Buvette et repas sur place. Inscriptions sur place à partir de 9h30, début du concours à 10h30.

Concours de pétanque familial ouvert à tous, petits et grands. Nombreux lots à gagner. Buvette et repas sur place. Inscriptions sur place à partir de 9h30, début du concours à 10h30. 10 .

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family pétanque tournament open to everyone, young and old. Many prizes to be won. Refreshments and meals available on site. On-site registration begins at 9:30 a.m.; the tournament starts at 10:30 a.m.

L’événement Concours de pétanque Ambillou a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE