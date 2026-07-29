Concours de pétanque Ambillou
samedi 29 août 2026 · Ambillou
Informations pratiques
Ambillou
Concours de pétanque
Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Concours de pétanque familial ouvert à tous, petits et grands. Nombreux lots à gagner. Buvette et repas sur place. Inscriptions sur place à partir de 9h30, début du concours à 10h30.
Concours de pétanque familial ouvert à tous, petits et grands. Nombreux lots à gagner. Buvette et repas sur place. Inscriptions sur place à partir de 9h30, début du concours à 10h30. 10 .
Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com
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English :
Family pétanque tournament open to everyone, young and old. Many prizes to be won. Refreshments and meals available on site. On-site registration begins at 9:30 a.m.; the tournament starts at 10:30 a.m.
L’événement Concours de pétanque Ambillou a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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