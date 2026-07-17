60 ans de photographies de la faune française, Salle des Fêtes, Ambillou

Informations pratiques

60 ans de photographies de la faune française 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos nature, présentation de matériels anciens de prise de vue et documents sur le sujet.

Salle des Fêtes 2 rue du Foyer-Rural 37340 Ambillou Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247245338

60 ans de photographie de la faune française.

MARAINDAZ Jean-Hugues