AGENDA · Ambillou
60 ans de photographies de la faune française, Salle des Fêtes, Ambillou
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes · Ambillou
Informations pratiques
60 ans de photographies de la faune française 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photos nature, présentation de matériels anciens de prise de vue et documents sur le sujet.
Salle des Fêtes 2 rue du Foyer-Rural 37340 Ambillou Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247245338
60 ans de photographie de la faune française.
MARAINDAZ Jean-Hugues
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