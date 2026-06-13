Ambillou

Running en pleine nature avec Sullivan

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Chaque lundi de l’été, le Domaine se transforme en terrain d’aventure et de performance en pleine nature.

Chaque lundi de l’été, le Domaine se transforme en terrain d’aventure et de performance en pleine nature. .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

Every Monday during the summer, the estate transforms into an outdoor adventure and performance venue.

L’événement Running en pleine nature avec Sullivan Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE