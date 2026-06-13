Ambillou

Seance de yoga suivi d’une collation detox

La Trigalière Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au cœur du Domaine chaque mardi de l’été.

La matinée débute en douceur avec une séance de yoga animée par Blandine, suivie d’une collation détox pour prolonger ce moment de relaxation.

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au cœur du Domaine chaque mardi de l’été.

La matinée débute en douceur avec une séance de yoga animée par Blandine, suivie d’une collation détox pour prolonger ce moment de relaxation. .

La Trigalière Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

Treat yourself to a wellness retreat in the heart of the estate every Tuesday this summer.

The morning begins gently with a yoga session led by Blandine, followed by a detox snack to extend this moment of relaxation.

L’événement Seance de yoga suivi d’une collation detox Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE