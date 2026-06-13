Course d’orientation Expedition Trigalière Ambillou
Course d’orientation Expedition Trigalière Ambillou vendredi 24 juillet 2026.
Ambillou
Course d’orientation Expedition Trigalière
La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Pour clôturer la semaine en douceur, le Domaine vous propose chaque vendredi une journée mêlant découverte, détente et convivialité.
Pour clôturer la semaine en douceur, le Domaine vous propose chaque vendredi une journée mêlant découverte, détente et convivialité. .
La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com
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English :
To wrap up the week on a relaxing note, the estate offers a special event every Friday that combines exploration, relaxation, and good company.
L’événement Course d’orientation Expedition Trigalière Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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