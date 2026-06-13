Ambillou

Course d’orientation Expedition Trigalière

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pour clôturer la semaine en douceur, le Domaine vous propose chaque vendredi une journée mêlant découverte, détente et convivialité.

Pour clôturer la semaine en douceur, le Domaine vous propose chaque vendredi une journée mêlant découverte, détente et convivialité. .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

To wrap up the week on a relaxing note, the estate offers a special event every Friday that combines exploration, relaxation, and good company.

L’événement Course d’orientation Expedition Trigalière Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE