Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou
Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou mercredi 22 juillet 2026.
Ambillou
Enigma à la Trigalière Laser Game Nature
La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Enigma à la Trigalière
Un mélange de plusieurs jeux entre escape game, géocaching et Fort Boyard Goûter offert par La Trigalière face au Château.
Enigma à la Trigalière
Un mélange de plusieurs jeux entre escape game, géocaching et Fort Boyard Goûter offert par La Trigalière face au Château. .
La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com
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English :
Enigma at La Trigalière
A mix of escape room, geocaching, and Fort Boyard Go%FBter, brought to you by La Trigalière across from the Château.
L’événement Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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