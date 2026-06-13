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Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou

Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou

Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : La Trigalière Cottage

Ville : 37340 Ambillou

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Ambillou

Enigma à la Trigalière Laser Game Nature

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Enigma à la Trigalière
Un mélange de plusieurs jeux entre escape game, géocaching et Fort Boyard Goûter offert par La Trigalière face au Château.
Enigma à la Trigalière
Un mélange de plusieurs jeux entre escape game, géocaching et Fort Boyard Goûter offert par La Trigalière face au Château.   .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88  contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

Enigma at La Trigalière
A mix of escape room, geocaching, and Fort Boyard Go%FBter, brought to you by La Trigalière across from the Château.

L’événement Enigma à la Trigalière Laser Game Nature Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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