Ambillou

Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:00:00

fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique

Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Monday in summer, the estate transforms into a true adventure playground in the heart of nature, where precision and discovery take center stage. Try your hand at archery and explore our 3D target course for an immersive and fun experience

L’événement Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE