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Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou

Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou

Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou lundi 27 juillet 2026.

Adresse : La Trigalière Cottage

Ville : 37340 Ambillou

Département : Indre-et-Loire

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Ambillou

Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-17 16:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique
Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique   .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88  contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

Every Monday in summer, the estate transforms into a true adventure playground in the heart of nature, where precision and discovery take center stage. Try your hand at archery and explore our 3D target course for an immersive and fun experience

L’événement Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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