Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou
Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou lundi 27 juillet 2026.
Ambillou
Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D
La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique
Chaque lundi d’été, le Domaine se métamorphose en un véritable terrain d’aventure en pleine nature, où précision et découverte sont à l’honneur. Initiez-vous au tir à l’arc et partez à l’exploration de notre parcours de cibles 3D pour une expérience immersive et ludique .
La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com
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English :
Every Monday in summer, the estate transforms into a true adventure playground in the heart of nature, where precision and discovery take center stage. Try your hand at archery and explore our 3D target course for an immersive and fun experience
L’événement Initiation au tir à l’arc & découverte du parcours 3D Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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