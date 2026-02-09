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AGENDA · Saint-Pierre-d'Oléron

Concours de pétanque Arceau Boulodrome d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

lundi 3 août 2026 · Boulodrome d'Arceau · Saint-Pierre-d'Oléron

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Boulodrome d'Arceau
Adresse
Arceau
Ville
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-d’Oléron

Concours de pétanque Arceau

Boulodrome d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Concours de pétanque en doublette, en semi nocturne, ouvert à tous.
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Boulodrome d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 06 33 93  amicalearceau@gmail.com

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English : Petanque competition Arceau

Semi-night double pétanque competition, open to all.

L’événement Concours de pétanque Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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