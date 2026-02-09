Concours de pétanque Arceau Boulodrome d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Concours de pétanque Arceau

Boulodrome d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concours de pétanque en doublette, en semi nocturne, ouvert à tous.

.

Boulodrome d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 06 33 93 amicalearceau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petanque competition Arceau

Semi-night double pétanque competition, open to all.

L’événement Concours de pétanque Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes