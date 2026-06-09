Oléron Sports Tour Découverte du Padel Saint-Pierre-d’Oléron
Oléron Sports Tour Découverte du Padel Saint-Pierre-d’Oléron jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Oléron Sports Tour Découverte du Padel
Complexe de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-13
Découverte du Padel au Complexe Sportif de l’Oumière. Organisé et animé par le service jeunesse de la CDC et le local jeunes Action Jeun’s du Château d’Oléron. Gratuit Places limitées.
Pré-inscriptions et renseignements au BIJ 05 46 76 63 07
.
Complexe de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 07
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English :
Discover Padel at the Complexe Sportif de l’Oumière. Organized and run by the CDC youth service and the Château d’Oléron Action Jeun’s youth center. Free Places limited.
Pre-registration and information at BIJ: 05 46 76 63 07
L’événement Oléron Sports Tour Découverte du Padel Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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