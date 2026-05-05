Saint-Pierre-d’Oléron

Fanfare & Pinard

La Jaudonnière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:50:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Une dizaine de vignerons et une vingtaine de musiciens se rencontrent le temps d’un week-end oléronais. Rejoignez la fête !

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La Jaudonnière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@fanfareetpinard.com

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English : Fanfare & Pinard

A dozen winegrowers and twenty musicians meet for a weekend in Oleron. Join the party!

L’événement Fanfare & Pinard Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes