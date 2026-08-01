AGENDA · Audenge
Concours de pétanque Place du Jumelage Audenge
samedi 29 août 2026 · Place du Jumelage · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Concours de pétanque
Place du Jumelage Boulodrome Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pétanque en doublette
Lieu Boulodrome Audenge
Prix 8€/équipe
Buvette et restauration sur place
Organisé par le Handball Club Audengeois .
Place du Jumelage Boulodrome Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Audenge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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