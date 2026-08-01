Concours de pétanque Place du Jumelage Audenge

Informations pratiques

Audenge

Concours de pétanque

Place du Jumelage Boulodrome Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Pétanque en doublette

Lieu Boulodrome Audenge

Prix 8€/équipe

Buvette et restauration sur place

Organisé par le Handball Club Audengeois .

Place du Jumelage Boulodrome Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Audenge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon