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AGENDA · Audenge

Concours de pétanque Place du Jumelage Audenge

samedi 29 août 2026 · Place du Jumelage · Audenge

Concours de pétanque Place du Jumelage Audenge

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place du Jumelage
Adresse
Boulodrome
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Concours de pétanque

Place du Jumelage Boulodrome Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Pétanque en doublette

Lieu Boulodrome Audenge
Prix 8€/équipe

Buvette et restauration sur place
Organisé par le Handball Club Audengeois   .

Place du Jumelage Boulodrome Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Audenge a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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