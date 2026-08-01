Loto Audenge Lubec Salle municipale de Lubec Audenge

Informations pratiques

Audenge

Loto Audenge Lubec

Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Tentez votre chance en participant au loto et repartez peut-être avec des cadeaux incroyables tout en passant un moment convivial et festif !

– 18h00 Inauguration de la Salle Municipale de LUBEC

– 18h30 Ouverture des caisses

– 20h30 Début des jeux

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Lubec

Salle municipale du quartier de Lubec

Payant, ouvert à tous .

Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 16 19

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English : Loto Audenge Lubec

L’événement Loto Audenge Lubec Audenge a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon