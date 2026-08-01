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AGENDA · Audenge

Loto Audenge Lubec Salle municipale de Lubec Audenge

vendredi 21 août 2026 · Salle municipale de Lubec · Audenge

Loto Audenge Lubec Salle municipale de Lubec Audenge

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle municipale de Lubec
Adresse
130 D5E5
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Loto Audenge Lubec

Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tentez votre chance en participant au loto et repartez peut-être avec des cadeaux incroyables tout en passant un moment convivial et festif !

– 18h00 Inauguration de la Salle Municipale de LUBEC
– 18h30 Ouverture des caisses
– 20h30 Début des jeux

Loto organisé par le Comité des Fêtes de Lubec
Salle municipale du quartier de Lubec
Payant, ouvert à tous   .

Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 16 19 

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English : Loto Audenge Lubec

L’événement Loto Audenge Lubec Audenge a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon

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