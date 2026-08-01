Loto Audenge Lubec Salle municipale de Lubec Audenge
vendredi 21 août 2026 · Salle municipale de Lubec · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Loto Audenge Lubec
Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Tentez votre chance en participant au loto et repartez peut-être avec des cadeaux incroyables tout en passant un moment convivial et festif !
– 18h00 Inauguration de la Salle Municipale de LUBEC
– 18h30 Ouverture des caisses
– 20h30 Début des jeux
Loto organisé par le Comité des Fêtes de Lubec
Salle municipale du quartier de Lubec
Payant, ouvert à tous .
Salle municipale de Lubec 130 D5E5 Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 16 19
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English : Loto Audenge Lubec
L’événement Loto Audenge Lubec Audenge a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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