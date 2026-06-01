Exposition à la Cabane Bleue Boodja et Art So Design Rue du Port Audenge samedi 20 juin 2026.

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Boodja et Art So Design

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-20

La Cabane Bleue d’Audenge accueille Boodja, collectif artistique mêlant peinture et céramique, ainsi qu’Art so design, peintre aux inspirations pop art et street art.

Boodja réunit Marie Reynal et Sabine Lousse, deux artistes du Bassin animées par une même passion la matière brute. Marie Reynal explore la technique ancestrale de la fresque, à partir de peinture à la chaux et de terres naturelles appliquées sur enduit frais. Sabine Lousse donne naissance à des créations en céramique sublimées par une deuxième cuisson Raku. Ensemble, elles présentent leurs univers respectifs, mais aussi des créations originales à quatre mains.

Art so design propose un univers vibrant, coloré et plein d’énergie. Inspirées du pop art, du street art et du doting, ses œuvres mettent en scène des personnages issus de bandes dessinées, super-héros Marvel et Comics.

Entrée libre Ouvert à tous .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition à la Cabane Bleue Boodja et Art So Design

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Boodja et Art So Design Audenge a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur Bassin