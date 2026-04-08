Audenge

Fête de Lubec et inauguration de la salle municipale de quartier

Salle municipale de quartier de Lubec Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La fête revient cet été dans le quartier de Lubec pour une journée conviviale et festive !

Profitez dès le matin d’un vide-grenier pour chiner de bonnes affaires, assistez à l’inauguration de la nouvelle salle municipale du quartier de Lubec et poursuivez la journée avec un repas dansant champêtre.

Une belle occasion de se retrouver, de partager un moment chaleureux et de célébrer l’été !

Organisé par le Comité des Fêtes de Lubec et la ville d’Audenge.

Gratuit. Ouvert à tous. .

Salle municipale de quartier de Lubec Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 87 16 19

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English : Fête de Lubec et inauguration de la salle municipale de quartier

L’événement Fête de Lubec et inauguration de la salle municipale de quartier Audenge a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur Bassin