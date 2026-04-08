AGENDA · Audenge
Vide grenier du handball club audengeois Audenge
samedi 1 août 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Vide grenier du handball club audengeois
Parc Public Paysager Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par le Handball Club Audengeois.
8h 17h vide-grenier
Ouvert à tous. .
Parc Public Paysager Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine hbca.contact@gmail.com
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English : Vide grenier du handball club audengeois
L’événement Vide grenier du handball club audengeois Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin
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