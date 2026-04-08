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AGENDA · Audenge

Vide grenier du handball club audengeois Audenge

samedi 1 août 2026 · Audenge

Vide grenier du handball club audengeois Audenge

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc Public Paysager
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Vide grenier du handball club audengeois

Parc Public Paysager Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Organisé par le Handball Club Audengeois.
8h 17h vide-grenier
Ouvert à tous.   .

Parc Public Paysager Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine   hbca.contact@gmail.com

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English : Vide grenier du handball club audengeois

L’événement Vide grenier du handball club audengeois Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin

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