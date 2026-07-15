Exposition à la Cabane Bleue Société bordelaise d’aquarelle Rue du Port Audenge

Informations pratiques

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Société bordelaise d’aquarelle

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-01

La Société Bordelaise d’Aquarelle est une association Loi 1901, ouverte à tous.

Elle rassemble à ce jour 122 aquarellistes.

Leur but est de vivre l’aquarelle ensemble. Ils proposent des rendez-vous hebdomadaires de peinture dans différents sites, des conférences…

Ils organisent également des expositions où ils présentent l’aquarelle dans différentes déclinaisons allant du plus figuratif à l’abstraction lyrique grâce à une grande variété de couleurs, de mouvements, de rythmes et d’émotion.

Venez découvrir ces artistes et leur univers à la Cabane Bleue.

Entrée libre Ouvert à tous .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition à la Cabane Bleue Société bordelaise d’aquarelle

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Société bordelaise d’aquarelle Audenge a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Coeur Bassin