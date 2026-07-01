Informations pratiques

Audenge

Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet

Port d’Audenge Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Une soirée. Un port. Des milliers d’étoiles dans les yeux.

À l’occasion de la Fête nationale, la Ville d’Audenge donne rendez-vous au public pour son traditionnel feu d’artifice.

Le spectacle pyrotechnique sera tiré mardi 14 juillet à 23H, depuis le port d’Audenge, offrant un cadre privilégié pour profiter de cette soirée estivale.

Que ce soit en famille ou entre amis, venez partager ce moment incontournable de l’été et admirer un spectacle haut en couleur.

Circulation et stationnement

Afin de garantir la sécurité du public et le bon déroulement de la manifestation, le stationnement et la circulation seront interdits au port d’Audenge de 21H à minuit.

Il est conseillé d’anticiper votre arrivée afin de profiter pleinement du spectacle.

Gratuit Ouvert à tous .

Port d’Audenge Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet

L’événement Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin