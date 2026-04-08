Vernissage Souvenirs à la Résidence d’Audenge Audenge
Vernissage Souvenirs à la Résidence d’Audenge Audenge vendredi 10 juillet 2026.
Audenge
Vernissage Souvenirs à la Résidence d’Audenge
2 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
L’EHPAD La Résidence d’Audenge vous invite au vernissage de l’exposition Souvenirs le vendredi 10 juillet de 14H à 17H.
Cette après-midi sera l’occasion de mettre à l’honneur le travail réalisé dans le cadre d’un projet d’art-thérapie mené depuis plusieurs mois par l’animatrice de la résidence, aux côtés de Marie-Line Drivière, art-thérapeute et psychopraticienne.
À travers les créations présentées, ce projet retrace des souvenirs, des émotions et des instants de vie exprimés par les résidents.
Une violoniste présente tout au long de l’après-midi apportera une touche musicale à cet événement placé sous le signe de la créativité et de l’émotion.
Un goûter gourmand viendra clôturer cette belle rencontre.
L’occasion de découvrir les bienfaits de l’expression artistique et de célébrer ensemble l’aboutissement de ce projet humain et inspirant.
Gratuit Ouvert à tous .
2 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 81 00 animation@residence-audenge.fr
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English : Vernissage Souvenirs à la Résidence d’Audenge
L’événement Vernissage Souvenirs à la Résidence d’Audenge Audenge a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Coeur Bassin
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