Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge
Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge jeudi 9 juillet 2026.
Audenge
Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 00:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Vous aimez la marche ? vous voulez passer une journée entière sur le site ? cette randonnée est faite pour vous. Elle est l’occasion d’arpenter l’histoire, de cheminer sur les pas du gestionnaire, et de crapahuter à la rencontre de la faune et la flore. N’oubliez pas votre pique-nique pour une pause bien méritée en bordure du bassin d’Arcachon.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.
Enfant à partir de 7 ans.
Gratuit. .
Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied
L’événement Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin
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