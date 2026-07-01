Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD Rue du Port Audenge
samedi 25 juillet 2026 · Rue du Port · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD
Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-25
Du samedi 25 au vendredi 31 juillet, la Cabane Bleue d’Audenge accueille Marie-Jo de Neuville et Delphine Brissonnaud, deux artistes peintres aux univers inspirants et complémentaires.
À travers ses œuvres réalisées à l’acrylique, Marie-Jo de Neuville porte un regard singulier sur l’univers maritime.
Delphine Brissonnaud explore quant à elle la richesse de l’énergie féminine à travers ses portraits de femmes.
Entre horizons marins et portraits inspirés, cette exposition vous invite à un voyage artistique empreint d’émotion et de créativité.
Venez découvrir ces artistes et leur univers à la Cabane Bleue.
Entrée libre Ouvert à tous .
Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD
L’événement Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD Audenge a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Coeur Bassin
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