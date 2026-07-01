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Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD Rue du Port Audenge

samedi 25 juillet 2026 · Rue du Port · Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD Rue du Port Audenge

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Rue du Port
Adresse
Cabane Bleue
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD

Rue du Port Cabane Bleue Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-25

Du samedi 25 au vendredi 31 juillet, la Cabane Bleue d’Audenge accueille Marie-Jo de Neuville et Delphine Brissonnaud, deux artistes peintres aux univers inspirants et complémentaires.

À travers ses œuvres réalisées à l’acrylique, Marie-Jo de Neuville porte un regard singulier sur l’univers maritime.
Delphine Brissonnaud explore quant à elle la richesse de l’énergie féminine à travers ses portraits de femmes.

Entre horizons marins et portraits inspirés, cette exposition vous invite à un voyage artistique empreint d’émotion et de créativité.

Venez découvrir ces artistes et leur univers à la Cabane Bleue.

Entrée libre Ouvert à tous   .

Rue du Port Cabane Bleue Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD

L’événement Exposition à la Cabane Bleue Marie-Jo DE NEUVILLE & Delphine BRISSONNAUD Audenge a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Coeur Bassin

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