Informations pratiques

Audenge

Loto de l’été en plein air

Place du jumelage Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une soirée conviviale entre amis ou en famille, des fous rires, du suspense… et peut-être de jolis lots à gagner !

Lieu Place du jumelage à Audenge

Prix 3€ le carton / 8€ les 3 / 15€ les 7 / 20€ les 10

Lots 2000€ de lots (carte cadeaux, jambons…)

Buvette et restauration

Organisé par le Handball Club Audengeois .

Place du jumelage Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Loto de l’été en plein air

L’événement Loto de l’été en plein air Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin