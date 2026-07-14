Loto de l’été en plein air Audenge
vendredi 31 juillet 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Loto de l’été en plein air
Place du jumelage Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Une soirée conviviale entre amis ou en famille, des fous rires, du suspense… et peut-être de jolis lots à gagner !
Lieu Place du jumelage à Audenge
Prix 3€ le carton / 8€ les 3 / 15€ les 7 / 20€ les 10
Lots 2000€ de lots (carte cadeaux, jambons…)
Buvette et restauration
Organisé par le Handball Club Audengeois .
Place du jumelage Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto de l’été en plein air
L’événement Loto de l’été en plein air Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin
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