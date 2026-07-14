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Loto de l’été en plein air Audenge

vendredi 31 juillet 2026 · Audenge

Loto de l’été en plein air Audenge

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place du jumelage
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Tarif

Audenge

Loto de l’été en plein air

Place du jumelage Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Une soirée conviviale entre amis ou en famille, des fous rires, du suspense… et peut-être de jolis lots à gagner !

Lieu Place du jumelage à Audenge
Prix 3€ le carton / 8€ les 3 / 15€ les 7 / 20€ les 10
Lots 2000€ de lots (carte cadeaux, jambons…)

Buvette et restauration

Organisé par le Handball Club Audengeois   .

Place du jumelage Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Loto de l’été en plein air

L’événement Loto de l’été en plein air Audenge a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur Bassin

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