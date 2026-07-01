Le groupe guitharmonie interprète Brassens Audenge
samedi 25 juillet 2026 · Audenge
Informations pratiques
Audenge
Le groupe guitharmonie interprète Brassens
Place de l’église Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le groupe Guitharmonie, de l’association APCA, vous donne rendez-vous pour un concert autour de l’univers de Georges Brassens, le samedi 25 juillet à 20H30 sur la scène de l’Église.
Un spectacle intitulé Unis-vers , mêlant chansons et récits, pour plonger dans l’œuvre et l’histoire de cette grande figure de la chanson française.
Une soirée conviviale, portée par des musiciens passionnés, pour écouter, comprendre et redécouvrir Brassens autrement.
L’occasion aussi de venir encourager les artistes et de partager un beau moment musical, tout simplement.
Lieu Scène Mademoiselle Théodore (scène de l’église)
Entrée gratuite Ouvert à tous .
Place de l’église Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le groupe guitharmonie interprète Brassens
L’événement Le groupe guitharmonie interprète Brassens Audenge a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Coeur Bassin
À voir aussi à Audenge (Gironde)
- Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet Audenge 15 juillet 2026
- Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge 15 juillet 2026
- Exposition à la Cabane Bleue Boodja et Art So Design Rue du Port Audenge 18 juillet 2026
- Fête de la Courbe Rue du Maréchal Juin Audenge 18 juillet 2026
- Domaine de Certes et Graveyron Certes à l’aube Domaine de Certes et Graveyron Audenge 21 juillet 2026