Informations pratiques

Audenge

Le groupe guitharmonie interprète Brassens

Place de l’église Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le groupe Guitharmonie, de l’association APCA, vous donne rendez-vous pour un concert autour de l’univers de Georges Brassens, le samedi 25 juillet à 20H30 sur la scène de l’Église.

Un spectacle intitulé Unis-vers , mêlant chansons et récits, pour plonger dans l’œuvre et l’histoire de cette grande figure de la chanson française.

Une soirée conviviale, portée par des musiciens passionnés, pour écouter, comprendre et redécouvrir Brassens autrement.

L’occasion aussi de venir encourager les artistes et de partager un beau moment musical, tout simplement.

Lieu Scène Mademoiselle Théodore (scène de l’église)

Entrée gratuite Ouvert à tous .

Place de l’église Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Le groupe guitharmonie interprète Brassens

L’événement Le groupe guitharmonie interprète Brassens Audenge a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Coeur Bassin