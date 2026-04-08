Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge mercredi 15 juillet 2026.

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 07:00:00

fin : 2026-07-15 14:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Vous aimez la marche ? vous voulez passer une journée entière sur le site ? cette randonnée est faite pour vous. Elle est l’occasion d’arpenter l’histoire, de cheminer sur les pas du gestionnaire, et de crapahuter à la rencontre de la faune et la flore. N’oubliez pas votre pique-nique pour une pause bien méritée en bordure du bassin d’Arcachon.

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

Enfant à partir de 7 ans.

Gratuit. .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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L’événement Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin