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Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge

Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Domaine de Certes et Graveyron Audenge mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Domaine de Certes et Graveyron
Adresse
Avenue de Certes
Ville
33980 Audenge
Département
Gironde
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif

Audenge

Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 07:00:00
fin : 2026-07-15 14:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Vous aimez la marche ? vous voulez passer une journée entière sur le site ? cette randonnée est faite pour vous. Elle est l’occasion d’arpenter l’histoire, de cheminer sur les pas du gestionnaire, et de crapahuter à la rencontre de la faune et la flore. N’oubliez pas votre pique-nique pour une pause bien méritée en bordure du bassin d’Arcachon.
Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.
Enfant à partir de 7 ans.
Gratuit.   .

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

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English : Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied

L’événement Domaine de Certes et Graveyron 13 km à pied Audenge a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coeur Bassin

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