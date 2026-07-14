Informations pratiques

Audenge

Soirée karaoké à la maison des acacias

17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet, on prend le micro et on chante à pleins poumons ! Que vous soyez fan de Céline Dion, Queen, Stromae ou des années 80, cette soirée est faite pour vous.

En solo, en duo ou en groupe, l’important n’est pas de chanter juste… mais de passer un excellent moment !

Ambiance conviviale, rires garantis et bonne humeur au rendez-vous.

Ouverture de la guinguette à 18h Début Karaoké 20h

Entrée gratuite .

17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée karaoké à la maison des acacias

L’événement Soirée karaoké à la maison des acacias Audenge a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin